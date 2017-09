Tunisie: Benzarti, c'est fini !

Dans les vestiaires, après le coup de sifflet final, l'ambiance était explosive et on parle même d'une altercation entre Faouzi Benzarti et le dirigeant Walid Arem.

Selon certains dires, le président du club, Hamdi Meddeb, n'a pas mâché non plus ses mots, estimant qu'il a mis tous les moyens nécessaires et même plus pour assurer à son entraîneur toutes les conditions de réussite pour remporter la Ligue des champions.

Lundi soir, on ressentait encore l'amertume de l'élimination de l'équipe en quart de finale de la C1 africaine. Sur les réseaux sociaux, la plupart des supporters réclamaient le départ de Faouzi Benzarti.

Un peu plus tard dans la soirée, vers le coup de 22h00, l'information d'une séparation avec Benzarti a filtré, toujours selon des sources proches du club, mais rien d'officiel n'a été annoncé.

Une clause dans le contrat ?

Il est à noter qu'à chaque fois que la crise touche le club, c'est le silence radio. Il est difficile, voire impossible, d'avoir une confirmation ou une infirmation d'une quelconque information qui circule sur les réseaux sociaux et certains sites sportifs.

Cela dit, une information capitale a filtré lundi soir et si elle s'avère juste, le licenciement de Benzarti serait à l'ordre du jour. Remporter la Ligue des champions figurerait sur le bail signé entre les deux parties.

Comme l'équipe a été éliminée au stade des quarts de finale de la compétition, le divorce entre les deux parties serait une issue logique.

Chaâbani intérimaire

Tout converge donc vers un licenciement imminent de Faouzi Benzarti. Son adjoint, Mouine Chaâbani, assurerait donc l'intérim en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur.

Si Chaâbani reste au sein du staff technique « sang et or », certains échos font état du départ de Majdi Traoui. Encore une rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux.

Ellili, potentiel successeur ?

Comme les spéculations vont bon train, des noms d'éventuels successeurs à Faouzi Benzarti ont également circulé sur la Toile. Parmi lesquels figure le nom de Chiheb Ellili qui a failli débarquer à l'Espérance de Tunis en août 2015, attendu que le CSS l'avait déjà enrôlé.

Sauf que toutes les informations qui circulent depuis un peu plus de 24 heures restent, jusqu'à une annonce officielle, des spéculations et rien d'autre.

L'information la plus crédible demeure le départ imminent de Faouzi Benzarti. La question de son successeur risque, elle, de prendre un peu de temps.

C'est, qu'habituellement, Hamdi Meddeb met un certain temps à nommer un entraîneur, chaque fois que l'équipe se fait éliminer en Ligue des champions. La possibilité de voir un technicien étranger prendre la relève n'est pas à exclure non plus.

Cette option est même très probable car bon nombre de supporters, mais aussi des proches du président du club, ont la ferme conviction qu'il faut à l'Espérance, pour passer au cap supérieur et remporter la Champions League, un technicien étranger de renom.

Bref, l'élimination en quart de finale de la Ligue des champions laissera des séquelles et apportera sans aucun doute du changement au parc Hassen Belkhodja qui pourrait dépasser même le cadre du staff technique.