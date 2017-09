Cameroun: Exposition - L'Afrique et les inégalités

A la galerie « Bandjoun Station », un trio d'artistes traite du déséquilibre de l'économie internationale dans l'expo « Behind The Portal » jusqu'au 31 octobre prochain

Ils brisent le mutisme autour des échanges économiques entre le Nord et le Sud. Le trio d'artistes (deux Camerounais : Yvon Ngassam et Jean David Nkot, et le Congolais Luyeye Luvie) voit au-delà du portail scellé pour assombrir la réalité.

Ils l'entrouvrent dans le cadre de l'exposition « Behind The Portal », à la galerie d'art visuel Bandjoun Station créée par le célèbre plasticien Barthélémy Toguo, et située à l'Ouest du Cameroun.

Du 10 juillet au 31 octobre 2017, la triplette présente les résultats de la résidence offerte par l'association « Les amis de Bandjoun Station », qui encourage les jeunes esprits créatifs. « L'avancée », partie de l'exposition consacrée à Luyeye Luvie, est un profond message sur la dévastation forestière. Au sol, une carte de l'Afrique emplie de sable jaunâtre, rappelant l'aspect du désert.

Au sommet, une sculpture à forme d'homme, presque 1m80, un pied à l'extérieur du continent, un autre à l'intérieur, et le regard en arrière. Pour lui, il faut se tourner vers le passé, le ranger avant de penser à construire l'avenir. Une pique lancée aux sociétés du Nord dites développées, et préoccupées par les sujets écologiques.

« Elles ont négligé les conséquences écologiques de leurs politiques publiques », dit-il. « Le bois est très important dans mes créations. C'est ma façon de montrer qu'il est essentiel pour nous et qu'il est nécessaire », souligne l'artiste congolais de 25 ans.

« L'effet ciseau », étape de l'expo dédiée à Jean David Nkot, est une installation en deux phases. La première rassemble 30 cartons entassés les uns sur les autres, flanqués des inscriptions « Matière première » et « Produit manufacturé ». La supériorité numérique des cartons estampillés « Matière première » est manifeste, dans l'objectif de ressortir ce déséquilibre de l'échange, entre la quantité des produits exportés vers le Nord et celle des produits importés au Sud.

La seconde phase de « L'effet ciseau » présentée par le plasticien camerounais de 28 ans, est constituée de deux panneaux sous forme d'enveloppes géantes, pour introduire le concept du timbre cher à Nkot. Des mots (dette, épuisement des ressources, hausse des prix... ) et des symboles (avion, tête d'homme), mais surtout ce chiffre de 70%, mis en lumière pour signaler la détresse des agriculteurs africains.

Yvon Ngassam, le troisième de la bande, présente « Bandjoun, entre ruralité et contemporanéité », à travers la photo, le son, la vidéo. Témoignages de voix, qui racontent leur commune, s'exprimant à propos de l'influence du passé sur le futur de Bandjoun, et l'impact qu'il a sur les infrastructures, les mentalités, le développement...