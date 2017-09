Togo: La coalition des forces démocratiques reste calée

La volonté des forces démocratiques de voir le pouvoir opérer un retour à la Constitution de 1992 reste intacte.

C'est ce que l'on peut retenir de la conférence de presse animée à Lomé par les partis de cette coalition, ce mercredi, jour anniversaire du référendum qui a consacré cette constitution il y a 25 ans.

Au cours de cette rencontre avec la presse, Cap 2015, G6, PNP, Santé du peuple ont réaffirmé " ici et maintenant... que les honteux tripatouillages orchestrés parfois nuitamment par le régime RPT en 2002 et 2005 constituent un crime impardonnable contre la démocratie, l'unité et la cohésion nationale.

Ces tripatouillages ont verrouillé les institutions de la République et ont transformé la Constitution du 14 octobre 1992 en un instrument de faire valoir vernis juste destiné à masquer le retour de fait au monolithisme.

Nous ne revendiquons donc pas le retour à la Constitution originelle par idéologie ou par caprice politicien.

Les Togolais veulent tout simplement retrouver l'esprit républicain porté par la Constitution originelle de 1992 afin de permettre à notre pays, le Togo, de vivre une vie démocratique normale.

Et donc, pour cette coalition, " le projet de loi de révision constitutionnelle adopté il y a une semaine par la majorité mécanique RPT-UNIR à l'Assemblée nationale dans le seul but de tenter de désamorcer l'étau populaire qui se resserre autour de Faure Gnassingbé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, relève de la pure provocation et constitue un acte grave de mépris vis-à-vis du peuple togolais.

Ce projet ressuscite une option qui avait été rejetée par tout le monde en 1992 parce qu'elle est une façon déguisée d'instaurer une présidence à vie au profit du clan qui gouverne notre pays depuis plus d'un demi-siècle".

Les populations sont donc conviées à rester mobilisées pour arracher ce retour à la Constitution de 1992.