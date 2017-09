Tunisie: Jose Da Mota sur la sellette

Face à cette situation peu reluisante, le bureau directeur, à sa tête son président Moncef Khemakhem, a décidé de tenir une réunion dans les plus brefs délais pour analyser de plus près les tenants et les aboutissants de la crise qui sévit dans l'ensemble, et prendre les décisions adéquates.

On s'attend par ailleurs à une décision imminente qui pourrait coûter sa place à l'entraîneur actuel, Jose Da Mota, tout comme à celles de ses adjoints et ils sont au nombre de cinq d'autant que le championnat national passe actuellement par une période de trêve; ce qui constituerait un délai supplémentaire à l'éventuel nouveau staff pour connaître de plus près les potentialités intrinsèques de l'équipe, et lui apporter les «rectifs» escomptés avant la reprise...

Mais ce ne sont là que des supputations. Il demeure au bureau directeur d'en décider, s'il est pour ou contre le changement au niveau du staff technique. Attendons voir.