Tunisie: Gonflés à bloc...

L'adversaire, Supersport United Football Club, n'est pas vraiment l'ogre du foot continental genre TP Mazembé que les «Rouge et Blanc» risquent de trouver sur leur chemin au cas où ils accéderaient en finale.

Au contraire, il s'agit d'un nouveau club fondé en 1985 sous le nom de Pretoria City, et rebaptisé Supersport dix ans plus tard au terme de son rachat par une télévision payante, M-Net. Mais, avec des fonds importants, il a su vite se payer un joli palmarès: 3 championnats et 5 Coupes d'Afrique du Sud.

Le représentant du pays «Arc-en-ciel» a composté le ticket du dernier carré sans remporter une seule des deux manches des quarts de finale. Il a d'abord concédé le nul (0-0) sur sa pelouse. Avant d'aller ramener un nul providentiel (2-2) chez les Zambiens de Zesco United.

Phala a même arraché le but de la qualification dans le temps additionnel, après avoir égalisé une première fois à la 31e minute.

Les hommes d'Eric Tinkler, le milieu de terrain des Bafana Bafana vainqueurs de l'équipe de Tunisie (2-0) en finale de la CAN 1996 à Johannesburg n'ont jamais lâché. Ils en ont des ressources.

Les «Matsatsantsa» sont actuellement huitièmes au championnat national avec 7 points en 4 matches.

Pour tout dire, Supersport, ce n'est pas vraiment du lourd. Les hommes de Marco Simone vont-ils savoir en profiter ?

Rusike déjà au Parc

L'attaquant international zimbabwéen Matthew Rusike est de retour dans l'effectif du CA. Ayant déserté le club au mois de juin dernier pour protester contre le retard de paiement de ses émoluments, il n'était rentré à Tunis que vendredi dernier pour négocier une reprise qui coulait pourtant de source, puisque le joueur doit encore honorer son contrat pour deux saisons encore. Par conséquent, il lui était impossible de partir signer ailleurs sans l'autorisation du CA.

Et comme le club de Bab Jedid n'a plus vraiment d'avant-centre de métier après la longue blessure du Congolais Fabrice Ondama dans un match avec sa sélection (ligaments croisés), ce retour paraissait providentiel.

Avant-hier, une réunion groupant le joueur zimbabwéen avec son président, Slim Riahi, et avec le responsable de l'équipe de football, Ridha Dridi, a débouché sur un accord autour des émoluments en suspens.

Rusike a de suite repris le travail en solitaire afin de rattraper le retard physique qu'il accuse. Cela fait, en effet, presque trois mois qu'il n'a pas le moindre match officiel dans les jambes. De plus, le bonhomme n'a pas effectué la phase de préparation de la saison avec ses coéquipiers.

Inscrit depuis la saison précédente sur la liste africaine, il pourrait s'avérer une arme maîtresse en cas d'accès en finale de la Coupe de la Confédération.

Apoku crève l'écran

On ne parle désormais plus que de lui. On ne se prive d'aucun superlatif pour qualifier sa sortie pleine de courage, d'engagement et de puissance physique, dimanche dernier dans la bataille de Radès contre la Mouloudia d'Alger.

Le genre de corrida où chaque équipe a besoin d'un meneur pareil pour donner l'exemple et pousser dans son sillage ses partenaires.

Nicolas Apoku, le défenseur central international ghanéen de 20 ans, a joué comme un grand, comme un chevronné, composant avec Fakhreddine Jaziri un solide tandem défensif.

Le technicien italien Marco Simone a-t-il trouvé la formule défensive idoine avec Belkhither à droite, Abdi à gauche et Apoku et Jaziri à l'axe ?

Gageons qu'il ne va pas s'amuser à chambarder de nouveau une équipe qui commence à trouver ses repères, notamment la défense qui s'est révélée la plus grande satisfaction, dimanche dernier.