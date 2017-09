Cote d'Ivoire: Procès Gbagbo - Philippe Mangou, témoin à charge de l'accusation

Après plusieurs jours de protestation et un affrontement violent avec la police ivoirienne, le syndicat… Plus »

Moyennant quoi, le témoin Philippe Mangou, lui, expose paisiblement la façon dont les forces militaires ivoiriennes ont tenté de sécuriser la zone d'Abobo au plus fort de la crise, en appui aux forces de police et de gendarmerie.

MacDonald très scolaire enchaîne péniblement ses questions et produit approximativement certaines vidéos, au point d'en arriver à agacer le président du tribunal lui-même, qui lui demande d'être plus concis, plus précis, dans son exposé. « Nous n'allons pas perdre de temps », assène le juge Cuno Tarfusser à l'adjoint de Fatou Bensouda.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.