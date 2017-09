Madame Générose Kungwa, coordinatrice de la société civile au quartier Kalebuka de Lubumbashi, un des participants se dit engagée à apporter sa contribution dans ce processus. ".Je vais sensibiliser mes proches, les habitants de mon quartier pour qu'ils se prennent en charge, qu'ils sachent prévenir le danger", déclare-t-elle. S'agissant des mesures à prendre dans les quartiers pour une meilleur protection, elle ajoute " Sur les avenues et rues, il faut identifier tous ceux qui y habitent. Il faut savoir alerter la MONUSCO et à travers elle, les autorités sur tout cas suspect d'insécurité ou tout cas qui pourrait porter atteinte à sa protection",

Partout, l'équipe de la MONSUCO a procédé au recensement des organisations et associations avec lesquelles la Mission pourrait travailler pour permettre une bonne mise en œuvre de son mandat. La MONUSCO veut ainsi encourager et appuyer des initiatives conduites par la société civile locale, en engageant les autorités locales, les acteurs non-étatiques et la population locale à la base.

C'est dans ce cadre que le 26 septembre, une équipe de la MONUSCO Lubumbashi, conduite par section des Affaires civiles s'est rendue à Likasi, localité située à 120 xxx kilomètres de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, pour sensibiliser les membres des organisations de la Société civile sur l'action prioritaire de la MONUSCO, qui est la Protection des civils. Quelques jours plus tôt, ce sont les représentants des organisations de la société civile des communes de Lubumbashi qui ont été sensibilisés. Il s'agit des communes de la Kenya, de la Katuba, de la Rwashi, de Kapemba et la Commune Annexe. D'autres villes à recevoir prochainement les équipes de la MONUSCO sont notamment, Kipushi, et Kasumbalesa dans le Haut Katanga.

Likasi, 27 septembre 2017. Le Bureau de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) à Lubumbashi, procède depuis une semaine à l'identification des structures dynamiques de la société civile en vue de renforcer les capacités de leurs membres dans la prévention et la réduction des risques de violences qui peuvent compromettre la mise en œuvre de la mission de protection des civils. Plus de 150 structures ont été cartographiées à ce jour.

