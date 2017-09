Afrique du Sud: Les alliés de l'ANC manifestent contre la corruption et pour le départ de Zuma

En Afrique du Sud, la puissante confédération syndicale Cosatu et le Parti communiste appellent à… Plus »

« Leur chant veut dire qu'ils sont prêts pour Cyril Ramaphosa, explique un autre manifestant. C'est un intellectuel, il a toujours été l'un des dirigeants de l'ANC. Il aurait dû être président à la place de Zuma. On en a assez de la corruption ! D'être dirigés par quelqu'un qui n'a pas fait d'études ! Zuma est une marionnette ! Si Nkozasana Dlamini-Zuma prend la tête de l'ANC, le parti va exploser. C'est l'ex-femme du président, elle continuera de le protéger. Et les gens ont peur de ça. »

Avec leurs bannières et leurs pancartes, les membres des syndicats affiliés à la Cosatu sont venus dénoncer mercredi la corruption et la mainmise de certains puissants sur les ressources de l'Etat.

La confédération syndicale Cosatu et le Parti communiste sud-africain, alliés historiques de l'ANC, ont manifesté mercredi 27 septembre dans une dizaine de villes sud-africaines contre la corruption et la « casse sociale ». Le président de la Cosatu, Sdumo Dlamini, avait assuré que cette grève nationale n'aurait « rien à voir avec la politique et les guerres de factions », mais qu'elle servirait surtout à « mettre le sort des travailleurs en lumière ». Sur le terrain, le ton était beaucoup plus tranché.

