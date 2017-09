Congo-Kinshasa: Michaëlle Jean "fortement préoccupée par les violations graves des droits de l'Homme"

"A cet égard, une coopération franche et décisive entre les autorités congolaises et le Groupe d'experts des Nations unies, chargés d'enquêter sur la violence dans les Kasaï, est non seulement essentielle, mais pressante", ajoute-t-elle.

La Secrétaire générale de la Francophonie exhorte "les autorités congolaises, qui se sont engagées à faire la lumière sur ces violences, à prendre toutes les mesures pour établir la vérité et sanctionner les responsables de ces actes cruels et criminels".

"Ce qui est rapporté est terrible et accablant : tueries, actions de terreur, viols, massacres et vagues de répression meurtrières. Je pense aux populations ainsi malmenées, aux victimes", déplore dans le communiqué Michaëlle Jean.

