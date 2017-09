Burkina Faso: Conseil des ministres - Saran Sérémé nommée Médiateur du Faso

Confrontée à un système qu'elle estime corrompu, elle démissionne et fonde le Parti pour le développement et le changement (PDC). - - --- Opposée au projet de Blaise Compaoré, qui souhaite amender l'article 37 de la Constitution limitant le nombre de mandats présidentiels, elle organise spatule à la main le 29 octobre 2014 une marche de femmes dans la capitale du pays, Ouagadougou. La marche est suivie d'autres manifestations, qui aboutissent à la chute du président burkinabè.

- En 1983, elle manifeste pour la libération du premier ministre Thomas Sankara qui a été mis aux arrêts. Sankara accède à la présidence après la première révolution burkinabè et est assassiné durant le coup d'État organisé en octobre 1987 par Blaise Compaoré. - Sérémé fait partie des manifestants demandant à ce qu'il soit élevé au rang de héros et reçoive une sépulture digne, ce qui lui coûte arrestation et torture. Elle s'exile ensuite au Mali, où elle effectue des études de sciences économiques à l'école nationale d'administration.

