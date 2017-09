Cameroun: Construction des routes et BTP - L'armée s'allie aux entreprises nationales

Le Mindef, Joseph Beti Assomo, et l'Association nationale des entreprises d'entretien routier, du bâtiment et des travaux publics ont signé un accord dans ce sens hier à Yaoundé.

Depuis 2016, ce sont près de 100 chantiers que le Génie militaire gère sur l'étendue du territoire camerounais. Avec un certain succès dû à son matériel de pointe et à une expertise avérée de ces hommes cette composante de l'armée marque d'une forte présence le projet d'émergence du Cameroun selon la vision du président de la République, Paul Biya. C'est ainsi que le chef de l'Etat vient de donner son « habilitation spéciale » pour que le Génie militaire travaille en toute confiance avec d'autres entreprises nationales de son segment de compétence. C

'est le sens de la cérémonie de signature de la convention d'hier, mardi 26 septembre 2017, au ministère de la Défense, entre Joseph Beti Assomo, le ministre délégué et Guillaume Wamal, président de l'Association nationale des entreprises d'entretien routier, du bâtiment et des travaux publics (Aneer-BTP). « Aneer-BTP, ce sont une centaine d'entreprises membres et un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de F en 2016», à en croire Guillaume Wamal. Mais Aneer-BTP, c'est aussi des noms tels que Joséphine Fotso, Constance Owona, Justin Etemé, Célestin Ngouongo ou Jean Honoré Notué.

Tous et une demi-douzaine d'autres opérateurs économiques étaient présents hier pour assister à la séance de travail qui a scellé l'accord entre le Mindef et leur association. Avec cette entente, on va vers « la mutualisation du « know-how » et des ressources matérielles entre les deux parties, afin de relever les exigences et les défis sans cesse grandissants du domaine des BTP. Un instrument juridique consacrant à sa manière, le lien armée-nation et qui magnifie à sa façon le partenariat Etat-secteur privé », selon Joseph Beti Assomo.