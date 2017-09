Cameroun: Frais d'APEE - La querelle permanente

La récente rentrée scolaire fait ressurgir de nouvelles incompréhensions sur la gestion de ces associations et l'usage des fonds.

Si le débat autour des frais des Associations des parents d'élèves et des enseignants (Apee) est encore d'actualité aujourd'hui, c'est parce que certains s'interrogent sur leurs destination et sur la réelle contribution des Apee au sein des établissements publics. Outre un droit d'information, les parents d'élèves disposent d'un droit de représentation dans les différentes instances scolaires. Ces droits sont reconnus dans l'article 27 de l'arrêté n° 367/B1/1464/Mineduc 064/Cf/Minefi du 19 septembre 2001portant application de certaines dispositions du décret n° 2001/041 du 19 février 2001 relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics d'enseignement maternel et primaire. En effectuant un tour dans plusieurs établissements publics, parler des Apee rend les chefs d'établissement méfiants.

Quelques-uns donnent tout de même des explications en off.Au constat, les frais des Apee varient d'un établissement à un autre. Soit 3000 F dans les écoles primaires, 5000 F dans certains lycées, 12.500 Fdans d'autres et parfois 20000 F.Les raisons, expliquent les présidents des Apee, sont fonction des besoins de chaque établissement. « On a pensé que les taux devaient varier d'un établissement à un autre, parce que, d'un côté, il y'en a dont les travaux de construction sont achevés. Ces frais permettent l'acquisition du matériel informatique ou à payer des salaires aux enseignants vacataires», explique un président d'Apee. Des explications qui sont loin de rassurer les parents. D'après eux, de nombreuses anomalies dans le fonctionnement sont observées. Les taux élevé ne respectant plus la norme, la gestion floue des fonds collectés, la collecte des fonds même dans les établissements où le besoin ne s'impose pas, entre autres.

Dans certains cas, se plaint un parent d'élève abusé, « l'Etat encourage l'escroquerie et l'arnaque » d'autant plus qu'il se contente de signer des textes portant création des établissements scolaires et s'arrêtent là. « Dans ces établissements scolaires où tout est à faire, se posent plusieurs problèmes. Dans l'arrière-pays, il manque d'enseignants. Les Apee doivent intervenir en dégageant de l'argent pour payer les salaires. C'est avec autant de destinations vraies ou supposées que l'argent finit par s'évaporer », affirme Hilaire Nzekoué, parent d'élèves. Seulement, une autre réalité est que les chefs d'établissements disent ne pas pouvoir se passer de ces frais. Les fonds alloués par l'Etat n'étant pas suffisants pour satisfaire les besoins d'un établissement. D'ailleurs, et comme le rappelle un directeur d'école, 11000 F par semestre restent insuffisants pour la gestion de tout un établissement.