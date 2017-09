Sénégal: Le village de Médina Sy attristé par le décès d'Al Amine, son fondateur

"Il venait souvent à Médina Sy. A la fin de l'hivernage, il s'y rendait pour encourager les fidèles. Il ne pratiquait pas l'agriculture dans le but de s'enrichir. Pour l'exploitation de ses champs, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine dépensait plus qu'il ne gagnait. Bref, il travaillait pour tout le monde", se souvient Abass Samb.

Abbas Samb, un habitant de Médina Sy attristé comme tant d'autres par le décès de son guide religieux, juge "impossible" de mesurer la personnalité du marabout. "C'est un homme d'ouverture, un homme d'une grandeur exceptionnelle. Il aimait la science et l'agriculture. Les habitants de Médina Sy vont toujours pleurer un des leurs, qui est parti", affirme M. Samb, qui faisait partie des plus proches collaborateurs du guide religieux, dans ce village.

"L'agriculture occupait une partie de son vécu. Il a toujours exhorté les jeunes à s'intéresser à la science et à l'agriculture. Al Amine recommandait toujours aux disciples la prière et le travail. Nous avons perdu un grand homme", témoigne-t-il.

Le sixième khalife général des tidjanes, fils de Sokhna Astou Kane et de Serigne Babacar Sy (1885-1957), le premier khalife de Seydi Elhadji Malick Sy (1855-1922), avait jeté son dévolu sur les terres de ce village situé à quelques kilomètres de Boulel, qu'il a fondé lui-même en 1965 et baptisé Médina Sy, pour exploiter de vastes champs.

