Guinée: Les deux opposants tués enterrés à Bambéto

En Guinée, cela fait tout juste huit ans, ce jeudi 28 septembre 2017, que plus de 150 personnes ont… Plus »

Cellou Dalein Diallo et compagnie appelle à une nouvelle manifestation le 4 octobre prochain sur l'autoroute Fidel Castro et dans les autres villes du pays pour protester contre l'impunité.

Après la lecture du Saint Coran et la prière funèbre, Ismael Bah âgé de 18 ans et Ibrahima Sory Sow (20 ans) ont été accompagnés par une grande foule dont les leaders de l'opposition jusqu'à leur dernière demeure au cimetière de Bambéto où ils reposent à jamais auprès de 81 autres personnes tuées dans des manifestations politiques depuis 2011.

