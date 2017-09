Sénégal: Transports aériens - Emirates célèbre son 100ème A380 avec des tarifs promotionnels

Emirates, la meilleure compagnie aérienne du monde, selon TripAdvisor 2017, va franchir une étape importante dans l'histoire de l'aviation avec la réception du 100ème A380 de sa flotte en fin d'année.

Selon un communiqué, pour célébrer l'événement, Emirates offre aux voyageurs du Sénégal, des tarifs spéciaux sur les billets aller-retour en classes économique et affaires sur une sélection de destinations, à savoir Bangkok, Séoul, Shanghai, Bombay et Kuala Lumpur.

Les tarifs en classe économique sont spécifiés comme suit ; Bangkok : 529 380 FCFA, Shanghai : 609 380 FCFA, Bombay : 599 380 FCFA et 574 380 FCFA pour la destination de Séoul. Quant à la classe affaires, les tarifs sont spécifiés comme suit ; Bangkok : 1 699 380 FCFA, Séoul : Séoul, Kuala Lumpur et Shanghai : 1 744 380 FCFA. Ces offres spéciales sont disponibles pour un temps limité.

De même, les réservations doivent être effectuées entre le 25 septembre et le 05 octobre 2017, pour des voyages prévus entre le 25 septembre 2017 et le 22 mars 2018. Ces tarifs sont soumis à des contraintes de date et autres conditions.

Emirates opère l'A380 depuis plus de neuf ans et demeure le plus grand opérateur mondial de ce type d'avion. Désormais, la compagnie aérienne multi-lauréate dessert 48 destinations avec des avions A380 sur six continents, soit près d'un tiers de son réseau mondial.