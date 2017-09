Sénégal: "Ubi Tey Jang Tey" - Les dispositions idoines prises à Thiès

Il assure que les responsables concernés vont prendre "toutes les dispositions pour assainir les établissements scolaires à temps et offrir un bon cadre pour la reprise des cours", le 4 octobre, pour le personnel enseignant, et le 9 octobre, pour les élèves.

"Il y a eu un certain nombre d'écoles retenues cette année et on voudrait que cela soit réalisable dans 5 structures du préscolaire, 30 écoles élémentaires, 10 collèges et 5 lycées", a relevé le secrétaire général de l'inspection d'académie de Thiès.

De retour de ce séminaire, l'inspection d'académie de Thiès est entrée en contact avec les IEF (inspections de l'éducation et de la formation) des cinq circonscriptions (Thiès-ville, Thiès département, Mbour1, Mbour2 et Tivaouane) pour les informer des décisions arrêtées, a indiqué M. Diop.

