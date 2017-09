Guinée: 8 ans après les massacres du 28 septembre - La justice piétine toujours, les violences politiques continuent

En Guinée, cela fait tout juste huit ans, ce jeudi 28 septembre 2017, que plus de 150 personnes ont… Plus »

Mais, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette justice censée situer les responsabilités et punir les auteurs et commanditaires à la hauteur de leur implication, se hâte lentement alors que les violences politiques ne faiblissent. Il en est pour preuve qu'à la veille de ce triste anniversaire, les Guinéens ont encore enterré deux de leurs compatriotes qui ont été victimes de répression policière lors d'une marche pour revendiquer l'organisation des élections locales que le pouvoir en place ne cesse de renvoyer aux calendes grecques, pardon guinéennes. C'est dire que la Guinée a du mal à emprunter le vrai chemin de la démocratie.

Sans oublier les souffrances morales et physiques dont des viols de femmes subies par d'innocentes personnes dont le seul péché avait été de se retrouver dans cette enceinte ce jour-là. Avec l'arrestation de Toumba Diakité en décembre 2016, considéré comme la pièce maîtresse, l'on pensait que la Justice guinéenne avait une opportunité unique de faire toute la lumière sur l'affaire des massacres du 28 septembre. Il est temps de vider ce contentieux et rendre justice, pour que les parents des victimes puissent enfin faire le deuil.

C'est aujourd'hui 28 septembre que les Guinéens commémorent le 8e anniversaire du massacre du stade de Conakry. C'était il y a 8 ans que des militaires sous le régime du sulfureux capitaine Moussa Dadis Camara ont aveuglement réprimé des manifestants réunis au stade de Conakry. Bilan : 159 morts et une centaine de femmes violées. Et 8 ans après les faits, l'on ne comprend pas pourquoi le dossier piétine, alors que les tenants du pouvoir actuel font partie de ceux-là qui étaient parmi les victimes de cette répression barbare qui a laissé autant de morts sur le carreau.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.