Madagascar: Épidémie de peste - Quinze décès sur près de cent malades suspects

Le ministre de la Santé publique, le professeur Mamy Lalatiana Andriamanarivo, a beau rassurer que l'épidémie est maîtrisée, de nouveaux cas apparaissent, presquechaque jour, si on ne parle que du décès d'une fillette à Soavimasoandro, dimanche, suite à une suspicion pulmonaire. Il y a eu aussi des malades admis au CHAPA, la semaine dernière. Suite à tout cela, le chiffre a presque doublé, en l'espace de quelques jours seulement. La semaine dernière, on comptait encore soixante cas confirmés par l'Institut pasteur de Madagascar (IPM).

Dix-sept districts sont maintenant touchés par cette épidémie, notamment, ceux des Hautes Terres centrales. Il s'agit, entre autres, d'Antananarivo-ville, d'Avaradrano, d'Atsimondrano, d'Andramasina, d'Ankazobe, de Moramanga, d'Ankazobe, d'Ambohidratrimo, de Tsiroanomandidy, de Miarinarivo, de Faratsiho, d'Arivonimamo et de Maevatanana. La maladie s'est répandue dans les zones non pesteuses, également, à savoir Vohémar et Toamasina, où des cas importés ont été notifiés, au début du mois. C'est un malade de la peste provenant d'Ankazobe, voyageant à bord d'un taxi-brousse rejoignant Toamasina, en fin août, qui a provoqué l'épidémie de peste pulmonaire à Toamasina, à Vohémar et à Antananarivo-ville. Des cas de peste bubonique sont notifiés dans les autres districts.

