Sénégal: Baccalauréat 2017 - Les faibles résultats liés aux réformes entamées par l'IA

Il a signalé que les perturbations notées dans l'organisation du baccalauréat 2017 ont également eu un impact sur les résultats. "Passer un baccalauréat tranquille sans trop de problème aurait pu donner plus de sérénité, de lucidité aux candidats. Certainement des candidats ont échoué, parce qu'ils ont dû être perturbés, parce qu'à un certain moment, en plein examen, il y en a qui croyaient que le bac allait être annulé", a-t-il expliqué.

A en croire Mamadou Diop, ces changements ne peuvent pas se traduire par de bons résultats dès les premières années de leur mise en œuvre. "Ce que nous avons investi dans cette réorganisation devra peut-être donner ses premiers fruits dans deux ou trois ans. C'est pourquoi nous disons qu'à 34, 50%, nous allons nous donner comme objectif de progresser et on espère aller au-delà de ce taux", a-t-il précisé.

Selon lui, l'inspection d'académie a entamé des réformes pour "aller au-delà de ces résultats et atteindre un taux de 50%, voire de 75%". "Cette année, avec la prise de service de l'inspecteur d'académie, on a essayé de réorganiser certaines choses. On a systématisé la mise en œuvre des progressions harmonisées et des évaluations standardisées, on a même fait des examens blancs", a fait remarquer le SG de l'IA de Thiès.

