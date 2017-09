Cote d'Ivoire: Nouvelle découverte de caches d'armes à Abidjan - Il faut vraiment craindre pour le pays

La 7ème édition des journées nationales de valorisation de l'agriculture et des ressources animales… Plus »

En tous les cas, les enquêteurs n'auront pas trop à s'arracher les cheveux si toutefois l'arsenal découvert a été volé lors des attaques des différents postes de police et de gendarmerie de par l'immatriculation des différentes armes. Cependant, l'on ne doit pas perdre de vue que l'affaire de cache d'armes au domicile de Souleymane Kamaraté dit Soul to Soul, directeur du protocole du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, n'a pas encore livré tous ses secrets.

Et le fait de retrouver des cartes de membre d'une organisation inconnue : « Groupement guerrier pour la dignité et la justice en Côte d'Ivoire » fait froid dans le dos si ce n'est que cela pourrait apporter de l'eau au moulin du pouvoir ivoirien par rapport aux velléités déstabilisatrices de la Côte d'Ivoire.

La nouvelle est fracassante. L'annonce, hier mercredi 27 septembre, de la découverte d'une importante cache d'armes dans un gymnase d'Attécoubé, un quartier d'Abidjan est vraiment bouleversante. D'où viennent ces armes ? A qui appartiennent-elles ? Comment ont-elles pu se trouver là et à quelles fins ont-elles été entreposées en cet endroit ? Autant de questions qui laissent songeurs et qui demandent à être élucidées. Le seront-elles jamais ? On attend de voir.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.