Afrique: CAF - CAN, média, marketing, administration - Ahmad explique sa révolution

Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a réaffirmé, sa volonté de révolutionner la gestion du football ivoirien. Dans la capitale ghanéenne où il a pris part à une réunion du Comité exécutif, le vendredi 22 septembre dernier, le dirigeant malgache a accepté d'échanger avec la presse ouest-africaine présente au Ghana pour le tournoi UFOA des Nations.

Le successeur d'Issa Hayatou a toute son envie d'opérer les changements contenus dans son programme. « J'ai été élu sous la base d'un programme, pas avec mon nom seulement. Et ce programme a marqué un changement radical sur la gestion du football en Afrique.

Et ce programme donne beaucoup plus d'importance aux acteurs du football pour décider de la voie à suivre et des programmes du développement du football en Afrique et surtout des compétitions», a-t-il dit. Et au nombre des décisions, il y a la question de la CAN à 24 dès 2019, la périodicité, la suppression des commissions média et marketing,...

A chaque niveau, Ahmad s'est montré intransigeant. Pas de retrait de CAN, pas de flexibilité non plus A Accra, Ahmad a réitéré ce qu'il a déjà dit sur les CAN 2019, 2021 et 2023 attribuées respectivement au Cameroun, à la Côte d'Ivoire et à la Guinée. «Personne n'a dit qu'on a retiré la CAN au Cameroun, à aucun moment.

Ni le Comité exécutif de la CAF, ni moi-même, ni le Congrès de la CAF. Personne». A l'instar du Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Guinée sont organisatrices des éditions de 2021 et 2023, car a avancé le président de la CAF, personne n'a encore soufflé mot sur ces compétitions attribuées.

Mais là où la Confédération ne fera pas de cadeau, c'est sur l'organisation pratique. «Par contre nous, la nouvelle classe dirigeante de la CAF, plaçons la barre très haut pour l'organisation de la CAN. On peut, peut-être, être flexible sur certaines compétitions mais pas sur la CAN».

Tout simplement, a-t-il expliqué, «parce que la CAN est l'image de l'Afrique et c'est la compé- tition où nos stars qui sont en Europe et partout dans le monde reviennent pour jouer».

Ce qui est à l'honneur de l'Afrique. Alors a ajouté Ahmad, «notre responsabilité, c'est de les protéger et de leur donner le maximum de conditions comme ils évoluent là où ils sont».

Ce qui exigent selon lui des conditions d'hébergements dans des hôtels de haut standing, des moyens de transport développés, des structures sanitaires de qualité,...

Sur le calendrier, il a expliqué que cela n'est pas pour faire plaisir aux clubs employeurs. Mais juste garantir la sécurité des joueurs et leur donner plus de «sérénité», et «ne pas être perturbés dans leur carrière professionnelle».

Une administration «africaine» Avec la réorganisation qui est en train de se mettre en place, le gros chantier d'Ahmad dans l'immédiat, reste la mise en place de l'administration de la CAF. Aussi, a-t-il informé de la nomination d'un secrétaire général de la CAF. «Et dans une semaine maximum, il y a un appel à manifestation de candidature qui va s'ouvrir sur le continent.

Tout le monde peut postuler à condition de respecter les critères. Et il y aura deux secrétaires généraux adjoints qui vont travailler avec lui», a confié le patron du football continental. Six directions seront installées et pour les pourvoir, il y aura des appels à candidatures pour permettre à tous les Africains d'y postuler.

Ce qui n'était pas le cas par le passé avec l'accord de siège qui «ne permet pas aux autres personnes du continent de venir travailler en Egypte». Une disparité que le successeur de Hayatou veut réduire pour impliquer le continent dans la gestion de l'institution.

«Mon engagement avec les membres du Comité exécutif, pendant ma campagne, c'est de réduire petit-à-petit le nombre, et d'arriver à équilibrer le nombre d'Egyptiens et d'autres compétences venant du continent. Si d'ici la fin de mon mandat, on arrive à équilibrer 50-50, ce serait une grande révolution.

Mais c'est un défi et je peux vous l'annoncer. 50% des directeurs viendront des autres pays africains. La CAF appartient à tous les Africains et non à un seul pays.

C'est pareil pour les secrétaires généraux», a révélé Ahmad. Commissions media et marketing Dans la nouvelle gouvernance de la CAF, il y aura la création des directions marketing et de la communication qui seront rattachées directement au secrétaire général et au président de la CAF.

Pourquoi ? «Parce que, a dit Ahmad, nous voulons donner un autre ton, chercher aussi les meilleurs pour occuper ces postes-là et augmenter le nombre des gens. Si vous allez à l'UEFA, on retrouve à la communication et au marketing à peu près la moitié du personnel de l'institution. Parce ce sont deux entités importantes».

Mais cela explique-t-il la suppression des commissions média et marketing ? «Les média et le marketing sont des domaines purement techniques, des activités professionnalisantes qui doivent être occupés par des professionnels du métier . C'est au sein de l'administration qu'on doit mettre en place des hommes qui peuvent commercialiser le football africain.

Vous pouvez avoir un bon football mais si vous n'avez pas de bons vendeurs, c'est zéro. C'est pour tout ça que nous voulons mettre un accent particulier sur ces volets avec des professionnels qui travaillent nuit et jour pour faire avancer la CAF.

Voilà les raisons de la dissolution»», a-t-il répondu. A ce niveau, deux Ivoiriens ont été cooptés en qualité d'experts médias. Il s'agit des journalistes Ouattara Hego et Gaye Mamadou.