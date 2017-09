Cameroun: HRW dénonce les expulsions forcées de réfugiés nigérians

Le Nord-Ouest et le Sud-Ouest anglophones retiennent leur souffle. Le mouvement de protestation socio-politique qui y a… Plus »

Les autorités camerounaises nient en bloc ces accusations qu'elles estiment « non fondées » et destinées à « jeter le discrédit sur le Cameroun », explique Issa Tchiroma Bakary, le porte-parole du gouvernement. « Le rapatriement ne se fait que sur la base du volontariat, assure-t-il. Nos militaires savent que toute atteinte, toute violation des intérêts des réfugiés, non seulement est proscrite, est interdite, mais que cela mène quiconque est pris en flagrant délit d'une telle pratique devant de la cour martiale. »

« La violence des militaires camerounais envers les réfugiés constitue un viol de la Constitution du Cameroun et de ses engagements régionaux et internationaux », souligne l'ONG.

Soixante et une personnes interrogées par HRW, affirment avoir été victimes de violences par des militaires. « Ils nous humiliaient comme des animaux et nous battaient comme si nous étions des esclaves », raconte un homme de 43 ans.

