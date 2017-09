Ile Maurice: Les Salines - La construction du Christian Decotter Cruise Terminal débutera en 2018

Lancé en 2014, le Christian Decotter Cruise Jetty accueille entre 16 000 et 26 000 passagers annuellement. La MPA ambitionne d'accueillir 40 000 passagers par an d'ici 2020 et 60 000 jusqu'en 2025. Elle veut faire de Port-Louis une escale incontournable de la région.

Le Christian Decotter Cruise Terminal sera situé à proximité du Cruise Jetty. Au total, les infrastructures occuperont une surface de 7 500 m2 . Les croisiéristes et navires inter-îles pourront accoster à Maurice en ayant des comptoirs à leur disposition ainsi qu'un espace pour accueillir les voyageurs. Le bâtiment abritera des espaces commerciaux, des bureaux et une salle d'attente pour l'embarcation. Des aires de stationnement y seront aussi aménagées.

