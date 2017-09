Congo-Kinshasa: La situation dans la région du Kasaï est l'une des pires crises des droits humains, selon l'ONU

Mme Gilmore a rappelé qu'il y a un an, elle s'était adressée au Conseil des droits de l'homme immédiatement après l'action brutale et systématique de l'armée et de la police congolaises qui avait fait des dizaines de morts parmi les civils à Kinshasa et dans d'autres villes.

Il a condamné fermement les attaques de la milice Kamuina Nsapu, le recrutement d'enfants et le ciblage des écoles, des églises et autres sites protégés. M. Sidikou a aussi fait part de sa préoccupation devant les allégations d'usage disproportionné de la force et le ciblage délibéré des civils par l'armée congolaise. « Il n'y a pas de solution militaire à la crise dans le Kasaï et il faut mettre fin à la violence. Rien ne peut justifier la tragédie humaine qui se déroule sous nos yeux », a-t-il dit.

Lors d'un exposé mardi devant le Conseil des droits de l'homme, Mme Gilmore a dénoncé les activités des milices et des forces de sécurité congolaises dans cette région qui ont conduit à une grave crise humanitaire dans une zone déjà gravement affectée par la pauvreté. Elle a cité notamment la centaine de villages détruits et le déplacement d'un 1,6 million de personnes dont 35.000 réfugiés en Angola.

