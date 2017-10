Afrique: Championnat d'Afrique des clubs champions de handball - Caïman entend atteindre le carré d'as

La Chine plus particulièrement la province de Shaanxi a accueilli la deuxième édition de «… Plus »

C'est à l'issue de ces matches que l'équipe de Danh Poutance et Abo -Sport chez les filles s'envoleront pour Hammamet en Tunisie où se jouera la compétition. « Lorsqu'on gagne une coupe, c'est une fierté nationale. Je sais qu'il y a des hommes de bonne volonté qui veulent apporter la pierre à l'édifice pour que le handball congolais aille de l'avant. Mais dépenser sans intérêt c'est plus difficile. c'est pourquoi nous lançons un cri du cœur à tous les sportifs qui aiment le handball de venir apporter leur soutien multiforme pour faire rayonner le handball sur l'échiquier nationale et continental », a lancé Ashley Danh Poutance.

En effet, au stade d'Ornano, le staff technique et les joueurs s'emploient pour représenter valablement le Congo dans cette compétition africaine. « Nous avons un calendrier bien établi. Au moment où nous parlons, les enfants ont abordé la phase technique de la préparation en salle. La semaine prochaine, ils vont entamer la phase tactique. Après ces entraînements en salle, nous allons commencer les rencontres amicales avec un déplacement à Kinshasa pour affronter les deux clubs de la RDC, à savoir Oka et Héritage qui sont aussi engagés en compétition africaine », a-t-il ajouté.

