Ouganda: Une séance autour de la limite d'âge du président tourne au pugilat

Il s'agit d'une tentative d'intimidation, estime Gilbert Oulanya, député de l'opposition. Mais pour lui, le combat continue. « Nous allons essayer autant que nous le pouvons de protéger la Constitution. A l'instant où nous abandonnons et que nous acceptons de supprimer l'âge limite de la Constitution, je vous le dis : ce pays est mort. A partir du moment où l'on accepte de s'incliner et de se laisser intimider », insiste-t-il.

Des chaises qui volent, des ceintures qui claquent. C'est une bataille au sens propre du terme qui s'engage entre des députés de l'opposition et de la majorité. Des incidents qui ont lieu après qu'une vingtaine de députés de l'opposition ont refusé de quitter la salle. Des forces de sécurité non identifiées les évacuent par la force.

