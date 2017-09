Guinée: Marche d'hommage aux deux jeunes tués dans une manifestation

En Guinée, cela fait tout juste huit ans, ce jeudi 28 septembre 2017, que plus de 150 personnes ont… Plus »

Du centre-ville à la mosquée et au cimetière de Bambetto pour l'enterrement des deux jeunes, le cortège traverse la capitale. En tête, Cellou Dalein Diallo. De son véhicule, entouré de ses gardes du corps, le chef de file de l'opposition dénonce l'impunité des forces de sécurité guinéennes. « Une bavure, ça arrive dans n'importe quel pays, mais lorsqu'il y a bavure, il y a enquête. Ici, c'est devenu une réalité à laquelle on est confronté chaque fois qu'on organise des marches pacifiques. Au point que nous avons aujourd'hui plus de 80 jeunes qui ont été tués à bout portant lors des manifestations pacifiques », affirme-t-il.

Au son de l'ambulance qui transporte les corps des manifestants décédés la semaine dernière, la foule réclame justice pour les deux derniers décès en date et pour tous les autres. « A cette manifestation, deux jeunes ont été assassinés par balle tout simplement parce qu'on s'est levé pour dire qu'on veut avoir la sécurité, qu'on veut avoir la justice, qu'on veut avoir des élections dans ce pays. On ne peut pas se faire tuer parce qu'on a réclamé nos droits, s'indigne-t-il. Nous sommes prêts à faire des manifestations pacifiques jusqu'à la satisfaction de nos revendications. »

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.