Mali: 1er Salon régional de l'intermédiation - Un cadre pour gérer le rejet des demandes de financement de projets

Se montrant plus préoccupé, le ministre Maouloud Ben Kattra souligne l'importance du secteur privé et les entrepreneurs maliens pour gérer les insuffisances constatées. Il en appelle à leur sens élevé du devoir en accompagnant toujours l'Etat dans la résorption du chômage par la création d'emplois, car, dit-il, le secteur privé est, sans nul doute, le gros pourvoyeur d'emplois dans notre pays.

Après avoir situé le cadre institutionnel, il a souligné la nécessité d'organiser ce salon. Présentant le bilan de son Agence, il a fait ressortir la faiblesse du taux de satisfaction des offres d'enregistrées sur les trois dernières années (53,4% en 2014, 42, 5% en 2015 et 69% en 2016 soit une moyenne de 55%). En plus, il pense que le taux de rejet des demandes de financement de projets soumis aux banques sur la même période en moyenne 80% mérite d'être corrigé.

Cette activité est en parfaite adéquation avec les politiques nationales de l'emploi et de la formation professionnelle et leur plan d'actions opérationnel (PAO).

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.