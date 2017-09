Mali: « La croissance économique de 6%'n'a pas permis la réduction de la pauvreté »

Selon lui, le Mali peut toujours s'endetter pour son développement. « Notre pays est à 30,3% de dette alors que la norme de la CEDEAO prévue sur les richesses nationales d'un pays est de 70%», a noté Dr Ba. A ses dires, le Mali investit 34% de ses recettes dans le développement. C'est cela qui permet au Gouvernement, dit-il, de faire face aux revendications des couches sociales et de réaliser des investissements de proximité dans les domaines de l'éducation, la santé, les infrastructures notamment la fourniture d'eau et d'énergie pour les populations vulnérables, et l'agriculture.

En procédant à une analyse objective et sans complaisance des activités menées au cours de ces 4 dernières années du président Ibrahim Boubacar Keïta aux affaires, les responsables de la Convention de la Majorité Présidentielle (CMP) ont examiné les performances obtenues et les difficultés rencontrées qui donnent la mesure des immenses efforts déployés par les différents gouvernements au cours de ce mandat.

Tel est le point de vue du Dr. Ibrahim Boubacar Ba, économiste et conseiller à la Présidence de la République. L'expert a fait le parallèle entre l'évolution économique et l'amélioration des conditions de vie des populations au Mali.

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.