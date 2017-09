Maroc: Mise en circulation des bus électriques dans la ville ocre

Et afin de préserver la beauté des principales artères de la cité ocre qui devraient être traversées par ces bus, et dans le respect parfait du plan d'aménagement urbain, les initiateurs de ce projet ont veillé à ne pas étendre les câbles électriques sur l'ensemble des itinéraires qui seront empruntés par lesdits bus.

Pour assurer un lancement réussi des prestations de service assurées par ces bus électriques, plusieurs essais ont été effectués, dans le but de permettre aux chauffeurs de mieux circuler sur les couloirs réservés à cette fin, et maîtriser les signalisations lumineuses.

D'autres boulevards et circonscriptions seront ultérieurement couverts à travers le recours au même mode de fonctionnement des lignes du tramway à Rabat et à Casablanca, avec l'aménagement de points d'accès facile pour les personnes aux besoins spécifiques.

Après leur mise en marche, ces nouveaux bus serviront la première ligne parcourant le boulevard Hassan II en reliant Bab Doukalla au quartier Al Massira et ses alentours, ainsi que la seconde ligne reliant les quartiers M'Hamid, le centre-ville via le couloir réservé à cette fin au niveau du boulevard "Guemassa".

Ce projet vient s'ajouter à une liste d'expériences pilotes menées par la ville de Marrakech dans le domaine de la préservation de l'environnement et de la durabilité, entre autres, la station de traitement des eaux usées, l'aménagement des espaces verts et leur éclairage par le biais de l'énergie solaire, la mise en place d'une station de traitement des déchets, des quartiers écologiques ainsi que des pépinières de production de l'énergie solaire, la mise en application de l'efficacité énergétique dans certains bâtiments publics.

Cette expérience inédite des bus électriques, outre son rôle dans la consolidation de la place de Marrakech comme cité-modèle dans le domaine de l'environnement et du développement durable, reflète éloquemment la volonté des responsables en charge de la chose locale d'assurer la continuité de la préservation de l'environnement, et ce au prisme des succès déjà réalisés en la matière.

Ce projet a été annoncé à l'occasion de la Conférence des parties prenantes à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP22) organisée au mois de novembre de l'année dernière à Marrakech, un rendez-vous planétaire ayant connu un franc succès et qui a été vivement salué à l'échelle internationale, compte tenu de l'engagement et la mobilisation, dont avait fait montre la cité ocre vis-à-vis des questions liées à l'environnement.

Dans le cadre de ses efforts visant à regagner le concert des grandes métropoles internationales amies de l'environnement, via le lancement de moult projets visant la protection de l'environnement et la lutte contre les effets drastiques des changements climatiques, la cité ocre procédera dès ce jeudi à la mise en circulation des bus électriques.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.