Elle en ressortira par la cheminée. Dans l'implacable lutte contre les forces du Mal de tout acabit, nous aurons besoin d'un peuple de convaincus et non d'un peuple de vaincus, comme le disait Thomas Sankara. »

L'actualité nationale a été également au rendez-vous avec cette récurrence d'attaques terroristes dans le pays. Et le déterminé Sakandé de sonner le rassemblement : « L'hydre terroriste est entrée dans la maison Burkina par portes et fenêtres.

Et le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, de rassurer le ministre d'Etat, Simon Compaoré, qui représentait le chef du gouvernement : « Mes collègues députés et moi-même mettrons toute la rigueur qui sied pour l'examiner et l'adopter en vue de conférer au gouvernement un budget à la hauteur de ses ambitions telles que définies par le PNDES. »

