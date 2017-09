Afrique de l'Ouest: CEA - Renforcement des synergies et coordination des interventions au menu de la réunion annuelle du MSRC

Mutualiser et renforcer les synergies entre les différents acteurs afin d'optimiser l'utilisation des ressources et assurer des résultats probants constituent les objectifs de la Commission économique pour l'Afrique (CEA).

Une réunion annuelle du Mécanisme sous régional de coordination (MSRC) de l'appui du système des Nations Unies aux programmes régionaux en Afrique de l'Ouest a été organisée ce 27 septembre 2017, à Dakar, sous l'égide du Bureau sous régional pour l'Afrique de l'Ouest (BSR-AO).

"Mobiliser les efforts pour relancer la coordination au service de l'intégration régionale". Thème ne pouvait être plus central que celui ayant réuni ce matin, à Dakar, la CEA et ses partenaires pour plancher sur l'efficience des actions à mener. En effet, il s'est agit de réfléchir à des mécanismes de mise en oeuvre programmes communs, en appui aux organisations intergouvernementales en Afrique de l'Ouest.

Cela, dans le but d'éviter les chevauchements et les déperditions. Dores et déjà," le système des Nations unies, ainsi que l'ensemble des institutions partenaires, marquent leur totale adhésion au principe cardinal de l'alignement des interventions sur les priorités et besoins des bénéficiaires, en vue d'une meilleure efficacité", s'est félicité le docteur Guevera Yao, coordonateur du Programme communautaire de développement de la Cedeao.

En ce sens, il n'a pas manqué de magnifier "l'approche du Bureau sous régional pour l'Afrique de l'Ouest de la CEA de s'appuyer sur les priorités de développement de notre région, réparties dans les six domaines retenus lors des précédentes réunions du Mécanisme sous régional de coordination (MSRC)."

Les six domaines thématiques vont de la gouvernance, la paix, la sécurité et l'action humanitaire au développement des infrastructures (transport, énergie, TIC), le développement humain et l'approche genre ou encore l'agriculture et la sécurité alimentaire.

Pour parvenir aux résultats escomptés, une évolution vers un abandon progressif de la logique de cluster ou de cloisonnement a été préconisée. Au niveau sous régional, la nouvelle dynamique de complémentarité consistera donc à faire du MSRC, un outil de coordination du travail conjoint des entités sous régionales de l'ONU en support aux activités régionales.

Des efforts de renforcement de cette synergie ont déjà été menés, au sortir de la première réunion conjointe du Groupe des Nations Unies pour le développement (UNDG) et du Mécanisme de coordination régional (MCR), tenue en mars 2017, dans la capitale sénégalaise.

Pour poursuivre sur cette lancée, le directeur du Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest de la CEA (BSR-AO), le professeur Dimitri Sanga a exhorté acteurs et collaborateurs "à identifier des initiatives conjointes qui se prêtent bien à la fédération des efforts tout en gardant à l'esprit les priorités de développement des partenaires", qui appuient le BSR-AO (Cedeao, Uemoa, G5 Sahel, etc.)

Au sortir de cette réunion annuelle, le renforcement des synergies et la coordination des interventions permettront d'accélérer la réalisation de nouvelles infrastructures routières, ferroviaires, énergétiques, etc., indispensables à l'intégration et au développement sous régionaux et régionaux.