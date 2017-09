Sénégal: 100 foyers améliorés offerts aux groupements de femmes de Saré Liou à Matam

Mutualiser et renforcer les synergies entre les différents acteurs afin d'optimiser l'utilisation des ressources… Plus »

Pour sa part, Idrissa Ly, assistant et chef de l'antenne du P2RS de Matam, a noté que les foyers améliorés remis aux femmes de Saré Liou vont réduire de "manière drastique leur souffrance et lutter contre la déforestation".

Le commandant Dionne a ajouté que ces foyers améliorés permettront aux populations qui habitent la zone du "Diéri" (la zone non inondable, en pulaar), d'économiser de l'énergie et de courir moins de risques causés par la pluie et le vent.

Saré Liou (Matam) — Cent foyers améliorés ont été remis mercredi aux groupements de femmes du village de Saré Liou (Matam) par l'antenne départementale du Programme multinational de renforcement de la résilience alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS) et le service régional des Eaux-et-Forêts, a constaté l'APS.

