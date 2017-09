Pour le mouvement, les demandes de libération et de retour de Blaise Compaoré sont « des manœuvres dilatoires visant à déstabiliser le pays et à enrayer ses efforts de développement ».

Selon le président du mouvement, Boukaré Conombo, Blaise Compaoré n'a jamais été chassé du Burkina. « Nous lui avions dit de ne pas modifier l'article 37 de la Constitution et de ne pas mettre le Sénat en place. C'était tout. Il a choisi librement de quitter le pays et s'est retrouvé en Côte d'Ivoire où il a renié la nationalité burkinabè en prenant celle ivoirienne.

Le mouvement Brassard noir, une Organisation de la société civile, a animé une conférence de presse ce 27 septembre 2017 à Ouagadougou, pour se prononcer sur les appels incessants pour un retour de l'ex-président Blaise Compaoré, ainsi que la libération des généraux Djibrill Bassolé et Gilbert Diendéré. De l'avis des conférenciers, ce sont des manœuvres dilatoires pour déstabiliser le pays et le peuple ne saurait tolérer de telles provocations.

