Angola: Le Président de la République nomme les membres de son cabinet

João Lourenço investi mardi, à Luanda, a encore nommeéLuís Fernando, au poste de secrétaire chargé des questions de communication institutionnelle et de presse et Flávio Saraiva de Carvalho da Fonseca, secrétaire aux questions régionales et locales du Chef de l'Etat.

Dans le même décret, ont été nommé, Marcy Cláudio Lopes, secrétaire chargé des questions politiques, constitutionnelles et parlementaires, Victor Manuel Rita da Fonseca Lima, secrétaire aux questions diplomatiques de coopération internationale, Itiandro Slovan de Salomão Simões, secrétaire chargé des questions judiciaires et juridiques.

Dans un communiqué de presse parvenu à l'Agence Angola Presse (Angop), le Président de la République a nommé Edeltrudes Maurício Fernandes Gaspar da Costa, au poste de ministre et directeur de cabinet, Félix de Jesus Cala, secrétaire général et Edson Ulisses de Carvalho Alves Barreto, directeur de cabinet en charge des cadres.

