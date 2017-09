Angola: Amélioration des services de santé dans le programme de l'Exécutif

Luanda — Au moment où de solides investissements sont appliqués, au niveau du pays pour améliorer la qualité de l'assistance médicale et médicamenteuse, l'Angola célèbre lundi la Journée nationale du travailleur de la santé.

Ces dernières années, grâce à un plus grand engagement de l'Exécutif, le secteur est renforcé en moyens techniques et humains, afin de garantir un service de santé plus efficace et de proximité avec les patients.

Le secteur de la santé est un domaine crucial pour accroître l'inclusion sociale dans le pays, et l'extension de la couverture, le renforcement des capacités institutionnelles du secteur et l'amélioration des services de santé sont des facteurs qui doivent être pris en compte pour accroître les performances de cet important secteur de la vie nationale.

L'amélioration du secteur est l'un des objectifs que le Gouvernement, soutenu par le MPLA, vainqueur des élections générales de l'année en cours, définit dans son programme voté par les électeurs.

Le programme considère que, dans ce domaine, les gains déjà réalisés devraient être maintenus et approfondis en réservant le Service national de santé et en favorisant sa réorganisation et requalification, en développant la santé publique et en stimulant la contribution des individus, des familles et des communautés pour améliorer la qualité des services à fournir.

C'est l'intention de l'Exécutif, qui est dirigé depuis 26 de ce mois par le Président de la République, João Lourenço, de faire du secteur un système municipal de santé, garantissant l'accès universel, la qualité et la continuité des services de santé.