Angola: La conférence scientifique de l'UAN offre un espace d'échange d'expériences

Des discussions se déroulent autour des thèmes tels que «Sciences humaines et sociales», «Sciences naturelles, technologies et ingénieries», «Sciences médicales et de la santé» et «Sciences agraires et vétérinaires».

Sous le thème «Rechercher pour le développement de l'Angola», la conférence connaîtra la présence des délégués du Brésil, du Portugal, du Mozambique et du Cap-Vert, ainsi que des chercheurs et étudiants angolais.

Agatângelo Eduardo, qui est également le coordinateur de la conférence, a précisé que l'événement représentait la tradition académique/scientifique des universités pour montrer à la société ce qu'elles produisaient, ainsi que promouvoir des débats et l'échange d'idées entre les universitaires nationaux et étrangers.

Luanda — La Conférence scientifique de l'Université Agostinho Neto (UAN) / 2017, ouverte mercredi à Luanda, est un espace de présentation des productions académiques/scientifiques des facultés et un lieu d'échange d'expériences entre les enseignants, les étudiants et les chercheurs.

