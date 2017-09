Burkina Faso: Des ambitions de la Fédération pour un renouveau de la boxe burkinabè

La Fédération burkinabè de boxe a animé une conférence de presse hier dans la matinée à RAN hôtel Somkèta. Il s'est agi de présenter le programme d'activités de la Fédération et ses ambitions pour un renouveau de la boxe burkinabè.

Dès le début de sa déclaration liminaire, le président de la Fédération burkinabè de boxe, Abdramane Koné, a mentionné que l'une des ambitions de sa structure, c'est d'avoir beaucoup de sponsors. " ...

Et dans notre programme d'activités, nous avons visé 60 sponsors. Aujourd'hui, nous avons 10, et nous allons à la recherche des 50 autres pour ne pas toujours dépendre du ministère des Sports et des Loisirs", a-t-il fait savoir.

Ensuite, il a abordé les points suivants : le diagnostic de la boxe au Burkina Faso, les activités menées par la Fédération burkinabè de boxe depuis son installation en novembre 2016, les principales perspectives de la Fédération pour une meilleure relance effective de la boxe au Burkina Faso, les principaux axes du mandat du bureau actuel de la Fédération burkinabè de boxe.

Au titre des activités menées par la Fédération, on note les tournées de prise de contact du bureau fédéral avec les autorités coutumières du Burkina Faso pour solliciter leurs bénédictions et leur implication pour la relance de la boxe dans leur localité.

Il y aussi l'organisation du championnat WCB francophone de la catégorie des poids moyens le 14 juillet 2017, avec la victoire de Sou Toké, l'organisation du 1er tournoi de la boxe éducative, le championnat national des novices...

Les principales perspectives de la Fédération sont nombreuses : on peut citer entre autres la dotation des structures en ressources humaines, matérielles et financières, l'accroîssement de la transparence dans la gestion des activités et des biens de la Fédération. Les principaux axes du mandat du bureau actuel de la Fédération avec des programmes, des projets et actions sur une période de 4 ans se chiffrent à 11 936 960 000 F CFA.

Au volet questions-réponses, il est ressorti que la Fédération burkinabè de boxe a reçu 23 000 000 F CFA du ministère en charge des sports sur les 30 000 000 F CFA mentionnés au départ, pour l'organisation du championnat WCB francophone de la catégorie des poids moyens le 14 juillet 2017.

Et le boxeur Sou Toké est entré en possession de son cachet, le mardi 26 septembre 2017r, la veille de la conférence de presse).

Il est aussi du devoir de la Fédération de multiplier les compétitions pour permettre aux boxeurs burkinabè d'être toujours en jambes. La venue d'un expert cubain a été annoncée pour la formation des formateurs burkinabè.