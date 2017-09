Afrique de l'Ouest: Atelier sur l'évaluation de la performance des organismes de promotion du commerce

communiqué de presse

(Lomé/Genève) - La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), la Chambre consulaire (CCR) de l'UEMOA et le Centre du commerce international (ITC) organisent du 27 au 29 septembre 2017 un atelier de formation à l'évaluation de la performance des organismes de promotion du commerce (OPC) afin de permettre aux organisations de la région de développer un système d'évaluation adapté à leurs objectifs.

Cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la compétitivité du commerce et à l'intégration régionale (PACCIR) dans l'espace UEMOA - un projet financé à hauteur de € 3 millions par l'Union européenne - visant la promotion du commerce et la facilitation des échanges intra régionaux et interrégionaux pour une insertion accélérée et durable de l'Afrique de l'Ouest dans l'économie mondiale.

Le PACCIR/UEMOA a déjà permis l'établissement du réseau des OPC des pays de l'UEMOA (ROPC) afin de favoriser le partage d'expériences et de bonnes pratiques pour mieux accompagner le secteur privé.

Les directeurs généraux des organismes membres du ROPC prendront part à l'atelier afin de permettre à leur organisation de répondre aux politiques gouvernementales et internationales qui imposent davantage de transparence et de rigueur dans l'évaluation de l'efficacité des services fournis.

Aux fins d'une responsabilisation accrue, l'approche adoptée repose sur l'analyse de résultats mesurables répondant aux objectifs et cibles définis préalablement en fonction des services à fournir.

En parallèle, le PACCIR/UEMOA cherche aussi à renforcer le ROPC pour favoriser les synergies et les échanges intrarégionaux à travers l'organisation - du 28 au 30 octobre prochain à Ouagadougou:

d'un atelier sur la promotion commerciale au bénéfice des administrateurs/conseillers en promotion commerciale des OPC des huit pays membres de l'UEMOA ;

d'un atelier sur l'affinité entre la promotion des investissements et le développement des exportations ;

d'un atelier de sensibilisation et de formation à l'obtention des normes ISO 22000 ;

du forum de l'emballage des pays de l'UEMOA (http://www.forumemballage2017uemoa.com/), conférences et foire commerciales sur le thème de l'emballage rassemblant des entreprises de toute la région UEMOA.

Notes à l'éditeur

À propos de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA):

L'Union économique et monétaire ouest-africaine a été créée en 1994. Comme stipulé dans l'article 4 du Traité, l'Union poursuit, la réalisation des objectifs ci-après :

a) renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des Etats membres dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé ;

b) assurer la convergence des performances et des politiques économiques des Etats membres par l'institution d'une procédure de surveillance multilatérale ;

c) créer entre les états membres un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale commune ;

d) instituer une coordination des politiques sectorielles nationales, par la mise en œuvre d'actions communes et éventuellement de politiques communes notamment dans les domaines suivants : ressources humaines, aménagement du territoire, transports et télécommunications, environnement, agriculture, énergie, industrie et mines ;

e) harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les législations des états membres et particulièrement le régime de la fiscalité.

Pour de plus amples informations, consultez les sites : www.uemoa.int / www.izf.net

À propos du Centre du commerce international (ITC) :

L'ITC est l'agence conjointe de l'Organisation mondiale du commerce et des Nations Unies. L'ITC aide les petites et moyennes entreprises dans les pays en développement et les économies de transition à devenir plus compétitives sur les marchés mondiaux, contribuant ainsi à un développement économique durable dans le cadre du programme « Aide pour le commerce » et des objectifs mondiaux des Nations Unies. Pour de plus amples informations, consultez le site: www.intracen.org/accueil/. Suivez l'ITC sur Twitter: @ITCnews