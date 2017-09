Madagascar: Rapt d'Annie et Arnaud - Les cerveaux en liberté, des preuves disparues

Le deuxième jour d'audience pour le double rapt meurtrier à Toamasina a été riche en révélations. Des armes du crime ont disparu et des commanditaires ont recouvré la liberté.

Une audience qui ouvre la boîte de Pandore. Le procès, sur le rapt d'Arnaud Ramiliarison et de sa sœur Annie, s'est poursuivi, hier, au palais du tribunal à Anosy. Après avoir entendu les trente-trois accusés, lundi et hier matin, la cour a procédé aux auditions de la partie civile, dont les parents des deux adolescents enlevés. L'un des avocats des victimes n'a pas mâché ses mots. N'y allant pas de main morte, il a soulevé que les armes du crime, censées faire office de pièces à conviction, ont disparu.

En effet, le procès-verbal établi par la police fait état de quatre Kalachnikov saisis, avec une centaine de munitions ainsi que des grenades offensives. Mais les armes en question n'ont pas été présentées. De surcroît, seuls les larbins semblent avoir attendu leur procès en prison, contrairement aux grands manitous.

Lors du 2e jour d'audience, le juge Jackie Ernest Rabehaja a, une fois de plus, manqué à l'appel. D'autres têtes pensantes de ce réseau de kidnappeurs ont, eux aussi, déserté le tribunal, hier. Il s'agit de Ravola, celui qui s'est chargé de menacer la famille des victimes et de réclamer la rançon, ainsi que de Marcellin, l'un des auteurs de l'enlèvement, dissimulé derrière une cagoule au moment des faits.

Quatre millions d'euros

Enfin, des zones d'ombre autour du multirécidiviste alias Fredo, censé être en

prison pour cette affaire mais abattu par la police à Toamasina pour un autre acte de banditisme, ont compliqué la tâche des juges et des accesseurs. Huit femmes et vingt-cinq hommes étaient, pour leur part, aux bancs des accusés, défendus par une escouade d'avocats dont certains sont commis d'office. En face, une demi-douzaine d'avocats ont fait front commun pour défendre les intérêts des familles des victimes.

Les séquelles sont encore très présentes pour la mère d'Annie, après l'exécution atroce de sa fillette. En effet, la dernière a été souillée puis tuée, avant que sa dépouille ne soit jetée par ses bourreaux. « Quatre millions d'euros de dommages et intérêts ne seraient que trop justes. Certes, l'argent ne me rendra pas ma fille, mais ce n'est rien face à sa mort et au calvaire que nous avons enduré », confie la mère de famille.

L'intervention d'Arlan Ramiliarison a suscité des murmures dans la salle. Dans son allocution, le père du captif a martelé que l'enlèvement des deux enfants relève d'un business criminel qui n'a rien à voir avec une quelconque affaire de bois de rose. Insistant farouchement sur ce point, l'opérateur économique a clamé haut et fort qu'il n'était touché, ni de près ni de loin, par un prétendu déplacement à Singapour s'inscrivant dans le cadre d'un procès sur une saisie de rondins. Comme l'avaient publié deux quotidiens, en décembre 2015.

Cet incident est survenu alors que la captivité des deux jeunes a duré environ un mois. N'ayant pas passé l'éponge sur cette affaire, le père du lycéen a poursuivi pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles, trois journalistes des journaux Malaza et Zay Zany. Il a réclamé cent millions d'ariary de dommages et intérêts qui ont été revus au centième, soit un million

d'ariary, lorsque la cour correctionnelle d'Antananarivo a prononcé son jugement, au mois de juin. La deuxième demi-journée de l'audience s'est achevée aux alentours de 17 heures. Elle est prévue se poursuivre, ce jour, malgré l'annonce de grève des magistrats.

L'enlèvement a été perpétré le 21 novembre 2015, lorsque les deux adolescents allaient se rendre à leurs écoles. Les kidnappeurs ont tendu un guet-apens à la sortie du pont à Antanambao Verrerie. Ils ont bloqué la voie avec une camionnette de marque Peugeot 404.