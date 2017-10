Congo-Brazzaville: Vice-primature - Firmin Ayessa dévoile les grandes priorités de sa feuille de route

Le vice-Premier ministre en charge de la Fonction publique, de la réforme de l'Etat, du travail et de la sécurité sociale a présenté le 27 septembre aux directeurs généraux, directeurs centraux et divisionnaires, aux chefs de service, de section et de bureau des structures sous tutelle, sa feuille de route.

Devant un auditoire qui a rempli l'auditorium du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, Firmin Ayessa a placé son action sous le signe de l'écoute, du dialogue permanent et décomplexé. Un dialogue devant aussi, a-t-il précisé, se dérouler dans le respect strict des règles régissant les rapports entre chef et subordonnés dans l'administration publique. « Nous allons ensemble travailler sans a priori. Je n'aurai pour seul allié et complice en vérité que la compétence, la conscience professionnelle, la probité morale, l'amour du travail et le sens élevé du service public », a souligné le vice-Premier ministre.

Il a aussi rappelé à ses collaborateurs qu'ils avaient la mission de mettre en œuvre « La Marche vers le développement » dans les secteurs de la Fonction publique, de la réforme de l'Etat, du travail et de la sécurité sociale. Le but étant d'améliorer sans cesse l'offre publique d'emploi et de protection sociale ; mettre en place une administration publique de qualité, capable de répondre aux exigences du temps.

Des actions à poursuivre

Dans le domaine de la Fonction publique et de la réforme de l'Etat, le programme d'actions prévoit la poursuite des chantiers déjà engagés. « Au nombre des chantiers à poursuivre ou ouvrir dans le court, moyen et long terme, figurent dans les grandes lignes les étapes restantes à franchir dans le processus de recensement des agents civils de l'Etat ; la modernisation de l'administration publique ; le renforcement de la commission nationale de la réforme de l'Etat de sorte que, sans chercher à réinventer l'eau chaude, nous mettions toute notre intelligence dans ce chantier important », a poursuivi le vice-Premier ministre, indiquant que l'autre chantier à parachever concernait la révision du statut général de la Fonction publique.

Dans le cadre du travail et de la sécurité sociale, Firmin Ayessa a annoncé l'approfondissement de l'opération de révision du code du travail et celle de la refondation du système de sécurité sociale.

« Le gouvernement a déjà levé des options, il s'agit maintenant pour nous avec intelligence, lucidité et discernement de mettre tout ceci en œuvre pour ne pas que cela se ressemble comme un autre vœu pieux. Je vous demande individuellement et collectivement d'être plus efficaces dans la mise en œuvre de notre feuille de route qui est jonchée de contraintes », a-t-il précisé.

Insistant sur la lutte contre les antivaleurs et autres comportements déviants qui gangrènent l'administration congolaise, le vice-Premier ministre a demandé le respect des lois et textes, ainsi que de la déontologie et de l'éthique. D'après lui, au moment où le pays éprouve de sérieuses difficultés pour répondre à la demande sociale, les mauvaises manières de servir dans l'administration, sont à bannir. « Afin de nous donner plus de chance, de succès dans la lutte implacable contre les antivaleurs qui ont élu domicile dans l'administration de façon générale, il importe de systématiser la pratique du contrôle, du suivi et évaluation à tous les niveaux de la hiérarchie », a martelé Firmin Ayessa, précisant que l'obligation des résultats devrait être la règle d'or.

Abordant la situation des revendications sociales auxquelles l'Etat fait face actuellement, il a rassuré ses collaborateurs que le Congo n'était ni en faillite, ni en banqueroute. Le vice-Premier ministre a, enfin, assuré les cadres et agents de son ministère qu'il était informé des mauvaises conditions de travail de certains d'entre eux.