Congo-Brazzaville: Musique - L'orchestre super Nkolo Mboka applaudi à Talangaï et Moungali

Les deux concerts donnés par l'orchestre Super Nkolo Mboka de Djoson Philosophe The Winner, le samedi 23 septembre au village des festivaliers à la Kermesse A.A Neto de Talangaï et le dimanche 24 à la kermesse de l'indépendance à Moungali s'inscrivent dans le cadre d'une série de productions promotionnelles de son album « Multi color »

C'est à 22h15 que le groupe Super Nkolo Mboka a débuté le concert promotionnel de l'album « Multi color ». Boloko, Gypson Ossebi et autres musiciens talentueux de ce groupe ont interprété la chanson Ikia, Jonas Ominga, Chérie Maria (interprétée par Boloko) peu avant la montée sur scène du patron du groupe Djoson philosophe. Sa sortie était marquée par le cri « Maboko na ndusu ». Le public a beaucoup apprécié, une manière pour ces mélomanes de faire savoir à l'artiste qu'ils suivent son actualité.

A Talangaï dans le sixième arrondissement comme à Moungali dans le quatrième arrondissement de Brazzaville, Djoson philosophe The Winner a animé le public venu nombreux l'assister par l'animation « Maboko na Ndusu ». Avant de chanter des morceaux suivants : Générique show, Ikia, Autrui, Pêcheur Mundele, Pila Diambu, Ba Loves, Eniala, PAO, Reviens amour, Tosa, Opaio, Rumba na piste, Envoûtement, La Samba du Brésil.

En effet, pour Djoson philosophe The Winner, le concert de Talangaï, pouvait s'expliquer aussi par son retour à la source. « J'ai commencé à la base qui est à Talangaï, là où j'ai commencé la musique. Une occasion pour moi de retrouver mes fans. Parce que depuis un bon bout de temps, je ne me produis plus qu'au bar-restaurant Massala dans la rue Haoussas à Poto-Poto. Mes fans de Talangaï n'ont plus la chance de venir m'assister régulièrement à Poto-Poto. Le concert de Talangaï était la bienvenue pour me rapprocher de mon public. A Talangaï, nous avons joué des anciennes chansons à succès comme Opaio, Eniala, Endzomba, ces chansons anthologiques qui ont marqué le début de mon groupe. »

A Moungali, par contre, c'était un autre public qui attendait les nouveautés de l'album « Multi color » à l'instar de : Rumba na piste, Envoûtement... En réalité, que ce soit à Talangaï ou à Moungali, pour Djoson philosophe, ces deux prestations étaient l'occasion pour lui de promouvoir en live l'album « Multi color ».

Quant à la suite du programme, cette semaine Djoson philosophe et son groupe reprennent le restaurant bar Massala dans la rue Haoussas n°25 Poto-Poto dans le troisième arrondissement de Brazzaville. C'est delà qu'ils vont préparer les quartiers sud de Brazzaville, notamment : Bacongo et Makélékélé respectivement dans les deuxième et troisième arrondissements de Brazzaville. Toutefois un calendrier de leurs prestations scéniques sera publié chaque semaine, sans oublier le rendez-vous sabbatique au restaurant bar Massala.

Notons que, parmi les titres de l'album « Multi-color » lancé il y a quelque temps, seuls deux titres sont disponibles déjà en version vidéo. Ces deux clips précurseurs sont en train d'occuper petit à petit la scène musicale mondiale. Par ailleurs, l'orchestre Super Nkolo Mboka est en train de préparer les sept autres clips restants et un clip générique international Hola-Ola dont le patron de ce groupe avait amorcé le tournage en Amérique latine. Le complément du décor africain sera fait à Pointe-Noire- Brazzaville. Raison pour laquelle Djoson philosophe sollicite l'apport de tous pour un vrai succès multi color.