Congo-Brazzaville: Genre - Mic Luz Group veut un modèle de femmes entreprenantes

Oeuvrant pour la défense des droits de la jeune fille et de la femme, Mic Luz Group, entreprise de mode et de beauté, a organisé du 23 au 24 septembre à la côte sauvage une rencontre intitulée Eden Beauty Party avec plusieurs activités en faveur des femmes et une collecte de fonds pour permettre aux filles démunies d'aller à l'école. Prodiges Saint-Auffret, directrice générale de cette structure, a exprimé le 27 septembre aux Dépêches de Brazzaville son souhait d'avoir des femmes qui s'assument.

Eden Beauty Party est un concept qui allie beauté et gourmandise. Par cet évènement, Mic Luz Group a voulu offrir aux femmes et jeunes filles une journée de paradis comme l'indique le mot «Eden». Le premier jour de l'évènement consacré aux femmes a été marqué par plusieurs animations, notamment les ateliers interactifs, les soins esthétiques, le massage, la séance de manucure assurée par les maisons Make-up by Luz, Nails of color, Rituel Thai et L & Lui. Il y a eu aussi des jeux, quizz et tombola.

Ces retrouvailles ont aussi permis de mettre en avant les femmes entrepreneuses (Mimi's Mapapas, AfroGrace, Okasama Bamboo, Taggada, Handsome & Beautiful, Secret) et les femmes artistes peintres et décoratrices (Valenti Art et Tcheyila) au travers de l'exposition-vente de leurs produits et œuvres. La journée a été cloturée par un défilé de mode avec des collections des stylistes-modélistes de la ville comme Otouh collection, Okazam Bamboo, Moubouh Moubouh. « L'évènement nous a également permis de mettre en avant la cause que nous défendons : le droit de la jeune fille et de la femme, en organisant une collecte de fonds afin d'offrir des kits scolaires aux filles démunies qui iront à l'école à la rentrée prochaine », a expliqué Prodiges Saint-Auffret,

Outre ses activités de mode et de beauté, Mic Luz Group fait du E-commerce (commerce électronique) au Congo, au Gabon, au Sénégal et en Tunisie. «Notre concept est de créer une société qui prône un modèle de femmes qui s'assument mais pas stupides», a-t-elle dit. Le deuxième jour, les enfants ont eu droit à un défilé de mode, aux ateliers qui ont permis de leur apprendre à se coiffer seules et à réaliser un maquillage artistique ainsi que des activités extra sur la peinture et la décoration de la maison des enfants.