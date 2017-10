Congo-Brazzaville: Photographie - Lebon Chansard Ziavoula expose ses œuvres

Le photographe congolais Lebon Chansard Ziavoula dit Zed, va exposer ses œuvres photographiques, le 29 septembre, à partir de 19h30 au Pefaco hôtel Maya-Maya, sur le thème « Couleurs de Brazza ».

Membre du collectif Génération Elili depuis 2010 dont il devient à ce jour le chargé à la communication, Zed Lebon Chansard Ziavoula, est passionné de la photographie d'art et de presse, car comme le disait en son temps Anatole France : « Il faut avoir la passion de son art, on ne fait bien que ce que l'on n'aime. » Il a participé à plusieurs expositions photographiques au niveau national et international, sans compter nombre d'ateliers de formation au Congo Brazzaville et dans le monde.

Après un séminaire de formation sur la créativité et le design à Shenzhen en Chine, Zed s'est fait distinguer en recevant le prix spécial du jury aux 8èmes jeux de la francophonie à Abidjan en juillet 2017. La même année, il a été sélectionné comme jeune ambassadeur du partenariat Union européenne Afrique dans le cadre du concours des jeunes ambassadeurs du partenariat Union européenne Afrique organisée par la délégation de l'Union européenne en République du Congo.

Alexandre Becher, directeur artistique et relations Publiques de Pefaco hôtel Maya-Maya, explique les raisons pour lesquelles il a choisi de le mettre à l'honneur. « J'ai rencontré Lebon il y a maintenant un an... Nous avons découvert que nous avions en commun la photographie et l'amour des enseignes africaines peintes à la main, sujet de l'exposition. Il a été tout naturel pour moi de le mettre à l'honneur bien avant qu'il reçoive le prix spécial du jury aux 8èmes francophonies. »

Né en 1988 en République du Congo, Lebon Chansard Ziavoula dit Zed est diplômé en communication documentaire de l'université Marien Ngouabi du Congo Brazzaville.