Sénégal: Développement de l'industrie des semences en Afrique - La production agricole, en majorité basée sur les semences reproduites

Alioune Fall, directeur général de l'institut de recherche agricole du Sénégal (Isra) a présidé hier, mardi 26 septembre, la cérémonie d'ouverture d'un séminaire national sur le «système de protection des obtentions ou innovations variétales et développement de l'industrie des semences en Afrique».

«La production agricole en Afrique repose encore, en très grande majorité, sur les semences reproduites et échangées par les paysans». Ce constat a été fait par Alioune Fall, directeur général de l'Isra. Il s'exprimait hier, mardi 26 septembre lors d'un séminaire national à vocation sous-régionale, d'information et de sensibilisation sur le système de protection des innovations variétales et l'impact sur le développement de l'industrie des semences.

« S'il est avéré que ces systèmes semenciers informels représentent 70% des semences utilisées, l'amélioration de la productivité agricole serait une chimère si, en parallèle, le renouvellement de la carte variétale de différente cultures alimentaires pratiquées et concomitamment, le développement de l'industrie des semences ne sont envisagée fortement dans les politiques et programmes nationaux de développement agricole face aux défis de la lutte contre la faim et la pauvreté», a-t-il laissé entendre.

Soulignant que pour se renforcer mutuellement et progresser vers un développement social et économique harmonisé, les Etats africains de la sous-région ont mis en place des systèmes d'innovation harmonisés, une législation en matière de propriété intellectuelle unique et une législation semencière commune, il signale que l'application effective concertée de cadre harmonisé prend du retard, au point d'en ralentir les effets bénéfiques et d'annihiler les efforts consentis, tant au niveau national que sous régional.

Par ailleurs, M. Fall a rappelé que pour accompagner le développement de l'industrie semencière au Sénégal, l'Etat a mis en œuvre dès 2013, un programme national de reconstitution du capital semencier, doté, d'une enveloppe de quatre milliards de francs Cfa. A l'en croire, le cadre législatif et réglementaire sous régional en vigueur au Sénégal, est également enrichi par l'adhésion du Sénégal, comme 59e Etat membre du système des semences de l'organisation de coopération et de développement économique (Ocde), instituant une possibilité de production locale de semences commerciales suivant les normes internationales de certification de la qualité.

Enfin, ajoute-t-il, à la suite d'une consultation des acteurs nationaux, le gouvernement est favorable à l'adhésion à la convention nationale pour la protection des obtentions végétales, après avoir testé la faisabilité de la protection de certaines variétés d'arachide et diverses espèces maraichères.