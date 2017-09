Burkina Faso: Saran Sérémé, de la spatule à la médiation

Selon lui, ce bilan est de deux morts au lieu de quatre comme l'ont annoncé certains médias. Il s'agit des MDL-chefs Ali Mohammed Sawadogo et Sita Sawadogo. Cette attaque a enregistré en outre deux blessés, à savoir Sansan Da et Norbert Hien transférés à l'hôpital Blaise Compaoré pour des soins.

On se rappelle que la présidente du PDC, admirée par certains acteurs pour son courage, s'était faite illustrer lors de la période insurrectionnelle en bravant l'interdiction de la mairie et en organisant la marche des femmes en spatule le 27 mars 2014 pour protester contre la révision de l'article 37.

Dans cette même logique, le Conseil a autorisé les travaux de l'entretien périodique du réseau routier national qui touche au moins 911 Km de routes bitumées, en terre et de pistes rurales », a soutenu le ministre Dandjinou. Il a fait savoir que les travaux touchent neuf régions et vont durer entre 4 et 7 mois avec un coût global de 16 milliards de F CFA.

Dans sa quête de l'assainissement des finances publiques, le gouvernement a adopté lors de ce Conseil des ministres un projet de loi portant code général des impôts qui va permettre la modernisation de la gestion de l'impôt, la simplification de la législation, l'adaptation de cette législation au contexte économique et social du pays, la mise en place d'un référentiel unique et une fiscalité susceptible de favoriser le développement.

Au titre du ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, le Conseil a pris deux décrets portant respectivement sur l'institution de la semaine nationale de la citoyenneté et la mise en place d'une régie des sociétés de coopératives agricoles pour se conformer aux exigences de l'OHADA.

Ce rendez-vous a pour objectifs d'identifier les défis et les menaces à la sécurité, de faire l'état des lieux de la mise en œuvre de la politique sécuritaire et de voir les perspectives en termes de mesures sécuritaires, a ajouté Rémis Fulgance Dandjinou.

