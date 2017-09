Sénégal: Exploitations familiales agricoles à Matam - L' Afd injecte 21 milliards dans la vallée

Amadou Bâ, ministre de l'Economie, des finances et du Plan et Rémy Rioux directeur général de l'Agence française de développement (AFD), en visite de travail à Dakar ont procédé hier, mardi 26 septembre, en marge du "3ème Forum investir en Afrique" à la signature d'une convention de financement relative à la phase II du «Projet d'Appui à la promotion des exploitations familiales dans la région de Matam».

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d'appui à la promotion des exploitations familiales agricoles dans la région de Matam phare 2 (Apefam II) aux fins d'en assurer la sécurité alimentaire et du développement économique des territoires ruraux, le ministre Amadou Bâ et le Directeur général de l'AFD ont procédé à la signature d'un nouveau contrat hier, mardi 26 septembre.

Ce nouveau prêt concessionnel (couplage prêt-don) de 21 milliards de francs CFA va financer la réalisation des investissements à rentabilité longue (aménagements hydro-agricoles, aménagements hydro-pastoraux, infrastructures de stockage et de transformation, pistes rurales... ) et la subvention va financer l'accompagnement des acteurs locaux.

De manière concrète, dira Amadou Ba, ministre de l'Economie, des Finances et du Plan: «Il s'agira de mettre en place des infrastructures rurales performantes à travers la réhabilitation et l'extension de périmètres irrigués villageois, l'aménagement de cuvettes de décrue, la construction de pistes de production, la création et la réhabilitation d'aménagements collectifs hydroagricoles, d'aménagements hydro-pastoraux, d'infrastructures de stockage... »

Avec ce nouveau financement, dira le chef du département des finances «l'Agence française de développement (Afd) montre une fois de plus son engagement résolu à accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre de ses politiques de développement, en particulier dans les secteurs porteurs de croissance économique et à fort impact social».

30 conventions de financement pour 508 milliards en 4 ans

En effet, renseigne l'argentier sénégalais, «depuis la présentation du Pse au Groupe consultatif de Paris, l'Afd a accordé au Sénégal 508,4 milliards de francs CFA, à travers 30 conventions de financement conclues, dépassant largement 180% les engagements financiers de la France pour la mise en œuvre du Plan d'actions prioritaires (Pap 2014-2018) du Pse.

Auparavent Rémy Rioux, directeur général de l'Agence française de développement (Afd), dira: «Concrètement, ce projet permettra d'améliorer les conditions de production des produits de l'agriculture et de l'élevage par la création ou la réhabilitation d'infrastructures rurales et l'appui à la structuration de la filière riz. Depuis près de 3 décennies, l'Afd en cohérence avec les politiques publiques soutient ainsi le développement rural agricole dans les zones agro écologiques de la vallée du Fleuve Sénégal et du centre et sud-est du pays, zones d'émigration forte contribuant ainsi à un développement équilibré des territoires».