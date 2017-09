Ile Maurice: Sahadeo Sobrun - 40 ans au service de Saint-Pierre

Non, il ne fait pas l'objet d'une expulsion. Le Français Stéphane Driant, patron de Seaboxx Ltd et gendre… Plus »

Et dites, monsieur Sobrun, pensez-vous que La Poste va vers une morte certaine avec la modernisation de la société et l'avènement des réseaux sociaux ?

Quid de son meilleur souvenir ? La relation de confiance tissée entre lui et les habitants. Il s'agit d'ailleurs de sa plus grande fierté. «Il y avait même une dame qui me faisait récupérer sa pension pour elle. Cela a duré jusqu'à sa mort.»

«Il y avait à côté des bureaux de poste et de l'état civil, les quartiers des Post Masters. Ils vivaient sur place et collectaient le courrier des trains avant de les remettre aux facteurs pour la distribution», dit Sahadeo Sobrun.

À l'époque, le tout jeune Sahadeo Sobrun est déployé à Port-Louis. «Je couvrais la section de Pailles, Grewals, Monte Belo et la croisée de Pointe-aux-Sables et Cité Vallijee.

Lorsque nous allons à sa rencontre, à Saint-Pierre, Sahadeo Sobrun est vêtu d'une chemise à rayures blanche et rose et d'un pantalon noir.

Il a rangé uniforme et bicyclette. Mais ses souvenirs, eux, sont intacts. Et Sahadeo Sobrun a bienveillamment accepté de raconter les décennies passées au sein de La Poste en tant que facteur. Le seul métier qu'il ait jamais exercé.

