Tunisie: Les pharmaciens passent la vitesse supérieure

Selon M. Mohamed Ben Jeddou, directeur général de l'environnement et de la qualité de la vie, ce partenariat émane d'une action volontaire, suggérée par le syndicat des pharmaciens. Une initiative qui enchaîne avec celle ayant été proposée par les supermarchés pour la diminution significative de l'utilisation des sachets en plastique à la caisse.

En dépit des contestations et des réactions négatives exprimées par la population à cet effet, cette action a porté ses fruits.

D'après M. Ben Jeddou, et selon les chiffres relatifs à l'usage des sachets en plastique dans les hypermarchés tant pour la période mars/ juillet 2016 que pour mars/juillet 2017, l'on constate non sans satisfaction une chute de 90% du recours aux sachets en plastique à la caisse.

«Le syndicat a eu l'initiative de substituer les sachets en plastique dans les pharmacies par des paquets en papier.

Ce projet démarrera le 1er mars 2018. D'ici là, une campagne de sensibilisation et d'information destinée aussi bien à nos confrères pharmaciens qu'au public sera lancée», indique M. Rached Gara Ali, président du syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie.

Des emballages écologiques et plus chers

La sensibilisation des pharmaciens s'impose dans la mesure où les frais des nouveaux emballages seront sensiblement plus élevés que ceux des anciens. Ces frais seront, de surcroît, entièrement supportés par les pharmaciens.

«Le syndicat compte beaucoup sur l'engagement des pharmaciens dans la lutte pour la réduction des sachets en plastique.

Il a toujours pris des initiatives d'envergure, lesquelles ont été à chaque fois approuvées et adoptées par nos confrères», ajoute M. Gara Ali, optimiste et confiant. D'autant plus que les fournisseurs desdits emballages viennent de signifier leur intérêt quant à la réussite de ce projet.

Le président du syndicat des pharmaciens indique que deux fournisseurs ont récemment contacté le syndicat pour débattre du projet et suggérer des tarifs compétitifs. «Un troisième fabricant nous a contactés pour proposer des prix plus tentants», renchérit-il.

L'emballage sera toujours gratuit

De son côté, M. Ben Jeddou se réjouit de l'engagement spontané de plusieurs secteurs à vouloir faire de même et à débarrasser l'environnement des déchets toxiques fabriqués en plastique.

Rappelons que la durée de vie des sachets en plastique est de 400 ans, ce qui confirme la dangerosité d'un produit certes jetable, modique, sans valeur aucune mais fort nocif pour l'environnement et la santé.

«Le nouveau partenariat avec le syndicat des pharmaciens de Tunisie touchera pas moins de 2.300 officines implantées dans notre pays.

L'utilisation désormais de paquets en papier kraft, et donc en substance biodégradable, donne un coup de pouce prometteur à cette campagne aux visées environnementales et sanitaires à la fois.

Ainsi, les pharmaciens passeront la vitesse supérieure, dépassant même l'action initiale et audacieuse des supermarchés», indique-t-il.

Et d'ajouter que contrairement aux pratiques nouvelles dans les supermarchés, qui consistent à mettre en vente des sacs en plastique et autres cartonnés, les pharmaciens, eux, proposeront gratuitement les paquets en papier kraft, et ce, conformément aux obligations déontologiques de la profession, lesquelles exigent la livraison des médicaments en toute confidentialité.

Le directeur général de l'environnement et de la qualité de la vie annonce l'instauration prochaine d'un décret d'application interdisant l'usage des sachets en plastique ; un projet législatif à portée environnementale, sanitaire et économique qui est actuellement en cours de discussion et de négociations avec les parties concernées, dont l'Utica, les industriels et les fabricants desdits produits.