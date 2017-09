Sénégal: Marche de la Fnamc - Sensibiliser sur le calendrier islamique et lutter contre la mendicité à Kaolack

La fédération nationale des Associations de maîtres coraniques a poursuivi, le 1er jour de l'Achoura dernier, une marche sur les différentes artères de Kaolack.

Mobilisant, en effet, plusieurs centaines de talibés, cette marche a surtout été initiée pour sensibiliser les musulmans sur leur calendrier lunaire, compte tenu de la diversité de calendriers qui existent aujourd'hui dans le monde et les multitudes de fêtes que chacun organise en fonction du calendrier auquel il se réfère.

Cette sensibilisation a aussi été élargie à la lutte contre la mendicité des talibés. Histoire de dire aux maîtres coraniques de rompre définitivement avec cette pratique occulte et essayer de mettre en place un système alternatif de compromission en faveur d'une gestion plus efficace des daras et des talibés en général.

Puisque pour le président de la fédération nationale des Associations de maîtres coraniques (Fnamc), Ahmadou Lamine Fall , l'Etat ne peut prendre en charge l'ensemble des daaras du Sénégal, et que la question de gestion des daaras et talibés est une affaire qui intéresse tous les citoyens du pays, il serait alors plus judicieux de mettre en place une caisse de solidarité disponible pour la subvention et qui va accueillir toutes les mains généreuses de la communauté.

Cette caisse sera surtout un moyen de prendre en charge les questions liées à l'hébergement, à la nourriture, à la santé et autres. Outre cela, il s'agit aussi de mobiliser toutes les forces vives qui existent autour de l'enseignement coranique afin de bâtir toute une synergie dans cette croisade contre la mendicité.

La majorité des maîtres coraniques résident aussi dans le monde rural. Il s'agit d'inciter l'Etat à mettre à la disposition de ces maîtres des terres, semences et intrants agricoles afin qu'ils puissent mieux prendre en charge des enfants qui leur sont confiés.